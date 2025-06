Conflit Israël/Iran: le Jaaraf de Ouakam et du Grand Cap-Vert soutient Téhéran

« Depuis quelques jours, l'on note une escalade de la violence entre Israël et Iran. Ces deux pays du Proche Orient s'étripent à coups de bombes. Ainsi, Papa Youssou Ndoye,Jaaraf de Ouakam et du Grand Cap-Vert, a choisi son camp. Il plaide pour la cause irano-palestinienne:" Nous regrettons ce qui se passe au Proche Orient. Nous bannissons la violence sous toutes ses formes et d'où qu'elle vient. Mais, l'Israël est un agresseur qui est appelé à revenir revenir à la raison. Ce conflit a trop duré et a connu un lot macabre de civils innoncents. Des puissances l'arment pour commettre des atrocités et autres actes barbares.



Ces suppôts de Satan doivent cesser leurs basses entreprises", se désole le chef coutumier lébou qui enchaîne:"Nous exprimons notre solidarité entière aux peuples palestinien et iranien. Nous leur manifestons toute notre solidarité. Ces percussions contre les musulmans sont abominables et il est temps de les stopper.