Concours général 2024 : le président de la république récompense les lauréats avec une enveloppe de 410 millions de francs cfa

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a offert, hier, aux lauréats du concours général, une enveloppe de 410 millions de francs Cfa. Une somme répartie comme suit : Un ordinateur portable et une tablette pour chaque lauréat, 56 millions de francs CFA offerts aux lauréats, soit 1 million pour les premiers prix, 600.000F pour les deuxièmes prix, 400.000F pour les troisièmes prix et 300.000F pour les accessits. Le président de la République a également remis un lot de livres et de fournitures scolaires à tous les lauréats, une autre enveloppe de 13 millions pour l'hébergement des lauréats et une enveloppe de deux millions pour le remboursement du transport pour les établissements invités. D'autres personnalités, ministres et directeurs généraux ont aussi offert des enveloppes et matériels aux deux meilleurs lauréats, Zeynab Diène Samb et Ahmadou Bachir Touré. La fondation Senelec a offert une enveloppe de plus de 10 millions de francs cfa. Oumou Group a donné 150 ordinateurs et deux bourses d'études en Chine dans le prestigieux centre de recherche de Hawaï et le centre de Oumou Group pour les deux meilleurs lauréats Zeynab Dienne Samb et Ahmadou Bachir Touré. La Der a offert une enveloppe d'un million de FCfa à Zeynab Diene Samb. Mimi Touré a aussi offert un ordinateur portable à Zeynab Dienne Samb. Pami ces brillants élèves du Sénégal distingués sur scène, les deux meilleurs lauréats du concours général 2024 restent Zeynab Diène Samb âgée de 16 ans, élève en classe de première S1 au cours privé Racine School de Guédiawaye et Ahmadou Bachir Touré, meilleur élève en classe de terminale au Prytanée Militaire de Saint Louis. Zeynab Diène Samb a raflé le premier prix de mathématiques et premier prix de science physique. Ce qui lui a permis de gagner le titre de meilleur lauréat du concours général des classes de premières. Ahmadou Bachir Touré, quant à lui, a raflé le premier prix en géographie et le premier prix d'histoire ce qui lui a permis de garder le titre de meilleur élève du concours général 2024 des classes de terminale. Cette année, 3203 candidats du public et du privé étaient en lice dont 1865 filles. Ils ont composé dans 32 disciplines. Les épreuves portaient sur les langues (l'allemand, le français, l'anglais, l'arabe...), la citoyenneté et les droits de l'homme, l'éducation physique et sportive, l'histoire et la géographie, les mathématiques, les sciences de la vie et de la terre. À l'arrivée, 112 distinctions ont été enregistrées. Elles sont réparties comme suit : 64 prix et 48 accessits dont 63 distinctions en Première et 49 distinctions en Terminale. Le nombre de lauréats est de 100 dont 53 filles. A rappeler qu'à l'issue de cette édition du concours général 2024, les filles arrivent largement en tête dans différentes disciplines. "Pour être candidat au Concours général, l'élève doit avoir une moyenne générale semestrielle au moins égale à 12/20 et une moyenne de 14/20 au moins dans la discipline choisie", a rappelé le ministre de l'Éducation nationale. Pour obtenir le premier prix dans chaque discipline, il fallait avoir une note supérieure ou égale à 16/20, une note supérieure ou égale à 15/20 pour le deuxième prix, puis 14/20 pour le troisième prix, 13/20 pour le premier accessit et 12/20 pour le deuxième, a expliqué Moustapha Guirassy.