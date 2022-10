Comment l'État du Sénégal a sauvé la Banque régionale des Marchés de la catastrophe

C’est ce qu’on appelle un sauvetage de dernière minute. Menacée d’une mise sous administration provisoire entreprise par la BCEAO, la Banque régionale des marchés (BRM) a échappé à cette sentence grâce à l’intervention de l’Etat sénégalais. D’après des informations exclusives de Confidentiel Afrique, l’État du Sénégal s’est adjugé 54% des parts du capital de l’institution bancaire en injectant 70 milliards de FCFA dans les caisses de la banque. Pour rappel, les besoins de recapitalisation sont estimés à près de 120 milliards de FCFA pour sortir de la métastase financière. Un plan de réorganisation du management avait été initié avec la nomination d’Assane Soumaré, ex-patron de la Caisse de sécurité sociale (CSS), à la présidence du conseil d’administration de la BRM, suite au décès de Mansour Kama et celle de Safietou Niang Sarr à la tête de la direction générale. Le duo Soumaré-Safietou Niang, après trois années à la manœuvre, n’a pas trouvé l’alchimie au finish pour sortir de la zone de turbulence. Assane Soumaré sur la sellette Des sources de Confidentiel Afrique ont renseigné que que cette opération de sauvetage porte la signature de Bamba Ka, Directeur Général du secteur financier sous la tutelle du Ministère des Finances. Ce dernier a eu gain de cause auprès de la BCEAO et de la Commission Bancaire avec le soutien des actionnaires historiques (Caisse de Sécurité Sociale, compagnies d’assurances et hommes d’affaires privés). L’État a décidé de venir à la rescousse de la BRM, après la constitution d’un dossier béton déposé à la Tour Peytavin. Des informations de Confidentiel Afrique font état d’un imminent départ du PCA Assane Soumaré et de la Directrice générale Safietou Niang Sarr.