Coalition Diomaye Président: Charles Émile Ciss démissionne de toutes les instances de cette entité

Le responsable politique, Charles Emile Ciss, vient d'annoncer sa démission de la coalition Diomaye Président. L'ancien directeur de la Solde a déploré dans sa sortie la démarche de Ousmane Sonko par rapport au choix de présenter la liste du Parti Pastef aux législatives et d'intégrer des leaders de la coalition Diomaye Président. "I- Chers compatriotes faisant suite à la décision de Ousmane Sonko de proposer une seule liste avec PASTEF pour les législatives et de coopter certains leaders de la coalition Diomaye Président, je voudrais rejeter cette offre et décliner tout choix sur ma personne pour figurer dans une liste de PASTEF. En effet, cette démarche violerait les dispositions de la Charte de gouvernance commune signée le 1er février 2024 qui dispose que les partis, mouvements et structures alliées conviennent de participer à l’élection présidentielle de 2024 ensemble et les autres élections législatives et locales sous la bannière de la coalition Diomaye Président. Pour justifier ce coup de force, il évoque le risque de trahison en cours de législature des membres de la coalition Diomaye Président vis à vis de PASTEF : il s’agit d’un manque de respect et de considération vis à vis de responsables qui ont fait dons de leur personne et consenti de nombreux sacrifices pour l’élection du Président Bassirou Diomaye Diakhar FAYE que nous avons soutenu sans conditions et sans négociations. II- Promesse a été faite par M. Ousmane Sonko procéder de nombreuses nominations dans des postes clés à la coalition Diomaye Président : Personnellement, je décline toutes nominations et autres propositions de postes, parce qu’elles trahiraient l’engagement pris envers le Peuple par la coalition Diomaye Président de rationaliser les « ressources budgétaires en supprimant un certain nombre d’organismes publics. » Le Sénégal n’est pas un gâteau à partager disait-on dans la coalition : après quelques mois d’exercice du pouvoir le discours a changé. La seule préoccupation qui m’a toujours animé dans ce pays : c’est la qualité de la vision et sa capacité à transformer le Sénégal avec une démarche inclusive ; malheureusement le processus d’élaboration de ce nouveau référentiel des politiques publiques n’a pas été communiqué aux membres de la coalition Diomaye Président qui n’ont pas été associés aux travaux. III- Instauration du système du Parti unique, le système à la place du système : Pendant des décennies, les Sénégalais ont lutté contre le système du parti unique dont les tenants distribuaient des prébendes et des strapontins à leurs affiliés : aujourd’hui M. Ousmane Sonko a décidé de le perpétuer en imposant son Parti Pastef dont on ne doute pas du mérite et de l’engagement mais qui ne saurait être représentatif de toutes ces volontés de changements exprimées le 24 mars 2024. Ce procédé inélégant et discourtois, viole le pacte décisif qui a scellé le départ du Président Macky Sall et trahit plusieurs engagements envers le Peuple dont je ne saurais être complice : je suis Administrateur civil, ma promesse de corps c’est de servir la République du Sénégal pas un parti, l’appartenance à ce corps et ma nationalité sénégalaise me suffisent pour servir le Peuple Sénégalais. Cette préoccupation chevillée au corps m’a fait rejeter catégoriquement une demande des anciennes autorités du Ministère des Finances qui voulaient, en 2021, diminuer le montant des rappels des enseignants payés aux enseignants au seul motif qu’ils votaient pour le PASTEF. En effet, lorsqu’on exerce une mission de service public, on met en avant la République pas le parti. IV-Vous avez choisi votre Parti, moi j’ai choisi la République : la seule entité regroupant tous les Sénégalais parce que je reste fort soucieux de son avenir et de notre commun vouloir de vivre ensemble. V- En définitive, fort de ces constats, je voudrais vous informer ainsi que le Président de la République et vos militants, que j’ai décidé ce 22 septembre 2024 de démissionner de toutes instances liées à la coalition Diomaye Président : plutôt mourir que de subir le déshonneur du non respect des engagements vis à vis du Peuple Sénégalais !!! Charles Emile Abdou ELEGU SENEGAL