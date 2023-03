Cheikh Niass de Walfadjiri : «Nous allons internationaliser le combat pour la libération de Pape Ndiaye »

Le groupe de Walfadjri se met en ordre de bataille pour la libération du journaliste Pape Ndiaye. En conférence de presse, le fils de Cheikh Sidy Lamine Niass, Cheikh Niass a dénoncé les injustices que subissent les médias particulièrement leur entreprise. « Dans l’affaire Pape Ndiaye, un démenti officiel ou droit de réponse aurait suffi. Mais, rien n’a été fait. Maintenant, nous allons tenir un sit-in le dimanche devant nos locaux. Après, nous allons adresser une lettre ouverte au Président de la République, Macky Sall pour exiger la libération immédiate et sans délai de notre employé », a-t-il annoncé. Selon Cheikh Niass, une série de manifestations est prévue. Mieux, il promet l’internationalisation du combat. «Depuis deux semaines, Pape Ndiaye est en prison car poursuivi dans le cadre de son travail. Le parquet de Dakar a décidé d’ouvrir une information judiciaire et de confier le dossier à un juge d’instruction pour mener une enquête sans fin.Ce sont là, les premiers signes d’un acharnement », souligne le patron de Walfajiri, ce vendredi 17 mars. Il avance : « Nous n’entendons pas cautionner cette forfaiture en un mois contre le groupe Walfadjri qui compte demeurer un contre-pouvoir. Sans une presse debout , il ne peut être question de démocratie ». Le chroniqueur-judiciaire est inculpé de diffusion de fausses nouvelles, d’outrage, d’intimidation et représailles, de provocation à un attroupement, de discrédit jeté sur un acte juridictionnel et de mise en danger de la vie d’autrui.