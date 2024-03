Cheikh Bamba Dieye: "L’élection de Diomaye Faye est le début d'une nouvelle ère de justice"

Pour Cheikh Bamba Dieye, les carottes sont cuites. Dans un post sur X, il félicite le candidat de la coalition Diomaye Président qu’il a soutenu durant cette élection présidentielle. Le leader de la Front pour le socialisme et la démocratie/Benno Jubël (FSD/BJ) considère que Bassirou Diomaye Faye "sera sans aucun doute le nouveau président de la république du Sénégal". L'ancien maire de la ville de Saint-Louis voit en l'élection de ce dernier "le début d'une nouvelle ère de justice, de démocratie et de plein épanouissement pour notre nation". Priant pour "qu’Allah le Tout Puissant lui insuffle la lumière, la science, le courage et la rigueur pour assumer avec beaucoup de succès sa mission", Cheikh Bamba lance un appel aux parties prenantes. "C’est aussi venu le temps de la patience pour attendre patiemment les fruits des réformes et du travail que lui et ses équipes initieront. Nous devons tous l’accompagner avec une veille vigilante et intelligente pour que les ruptures attendues se réalisent" a-t-il écrit.