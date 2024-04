Cheikh Issa Sall : « Je quitte mes fonctions à la CDC avec la conscience tranquille … »

Dans un post sur sa page Facebook, Cheikh Issa Sall, Directeur général sortant de la Caisse des dépôts et de consignations (CDC), exprime sa gratitude et ses remerciements à l’ensemble des collaborateurs et partenaires, ainsi qu’au Président Macky Sall. « Au moment où je m’apprête à quitter mes fonctions de Directeur général de la Caisse des dépôts et de consignations (CDC), je voudrais, d’abord, rendre grâce à Allah (SWT) qui m’a permis, pendant près d’un quart de siècle, d’occuper divers postes de responsabilité qui m’ont offert l’opportunité de servir pleinement, avec loyauté et efficacité mon pays », déclare Cheikh Issa Sall. Le directeur général sortant de la Caisse des dépôts et de consignations (CDC) exprime sa gratitude au Président Macky SALL pour la confiance qu’il avait bien voulu placer en ma modeste personne. « Je voudrais remercier les membres de la Commission de Surveillance et l’ensemble des agents de la CDC et de ses filiales qui, avec engagement et professionnalisme, m’ont accompagné, de fort belle manière, dans l’obtention des excellents résultats salués par tous », ajoute-t-il. Selon lui, il quitte ses fonctions à la CDC, avec la conscience tranquille et la conviction de les avoir parfaitement accomplies, tout en réaffirmant sa détermination constante à poursuivre la mission sacerdotale au service du Sénégal. « Je félicite mon successeur et formule, pour lui, des vœux et prières de succès », poursuit M. Sall.