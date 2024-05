Foncier, coût de la vie… : Le PDS rappelle à Diomaye ses « priorités »

A l’occasion d’une conférence de presse animée par le pool des porte-paroles et celui de la communication du parti démocratique sénégalais (PDS), le parti politique n’a pas manqué de rappeler au Président élu, Bassirou Diomaye Faye, les « priorités » qu’attendent les Sénégalais. « Sur la situation, le gouvernement d’une situation sociale difficile caractérisée par une croissance en baisse, un endettement croissant et un coût de la vie en baisse. Donc, il est impératif que les nouvelles autorités puissent s’attaquer à ces défis pour améliorer le niveau de vie et le pouvoir d’achat des Sénégalais », a déclaré le pool des porte-paroles. Par l’intermédiaire d’un de ses membres, Bachir Diawara, le pool exhorte les nouvelles autorités à « prendre des mesures urgentes à la faveur des populations et réduire les denrées de première nécessité ». Saluant la décision de Diomaye « d’arrêter toutes les constructions sur le Littoral, ainsi qu’à Thiès et à Mbour, le PDS espère, dit-il que « ces mesures accéléreront le programme « Une famille, un toit » et abordera de manière structurelle, la question de l’assainissement qui plonge des millions de Sénégalais dans le désarroi. Il est donc question de s’occuper de cette gabegie et de bradage foncier ». Avant de proposer : « proposons une instauration d’une taxe foncière rétroactive sur le patrimoine foncier, bradé et cédé par l’Etat au cours de ces dix dernières années. Ces taxes pourraient tourner autour de 25% et réévalués à la valeur du marché actuel. Ceci pourrait permettre à l’Etat de tirer des revenus et de financer la lutte contre les inondations et la construction de logements sociaux ».