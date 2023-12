Courroucé par son divorce, le maintenancier du Prodac divulgue les vidéos d'ébats sexuels de son ex épouse

En liberté provisoire depuis le 22 décembre, un maintenancier du Prodac a été jugé ce mercredi 27 décembre 2023 par le tribunal des flagrants délits de Dakar pour des faits de distribution d'images contraires aux bonnes mœurs. Sur ce, il a été déclaré coupable et condamné à deux ans d'emprisonnement dont 3 mois ferme avec une amende de 2 millions de francs Cfa pour dommages et intérêts.

La relation entre Abdou Th et son ex épouse Mame Diarra D. ne seront jamais plus comme avant vu la gravité de l'acte qu'il a commis. En effet, il résulte des éléments de l'enquête ainsi des débats d'audience que le prévenu Abdou Th. n'arrivait pas à digérer sa séparation avec son ex femme. Il a usé les anciennes vidéos de leurs ébats sexuels alors qu'ils étaient dans les liens du mariage à cet instant. Rusé qu'il est, il a flouté son visage en laissant seule la partie civile apparaître dans la vidéo. Par la suite, il a envoyé ses images à la grande mère de la plaignante ainsi que sa mère pour ternir son image. Sur ces entrefaites, la victime a porté plainte pour l'éclatement de la vérité afin d'honorer son image.

Arrêté et déféré devant le procureur du tribunal de grande Instance de Dakar, Abdou Th. a bénéficié d'une liberté provisoire. Attrait ce mercredi 27 décembre devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour des faits de distribution d'images contraires aux bonnes mœurs. À la barre, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés tout en expliquant qu'il n'a jamais eu l'intention de ternir l'image de son ex épouse. "Nous étions mariés avec un enfant. J'ai envoyé les images à sa mère et à sa grande mère, mais je ne voulais pas lui porter atteinte", se désole-t-il.

À son tour, la partie a réclamé la somme de 2 millions de nos francs pour dommages et intérêts. Le parquet a requis une application de la loi. Du côté de la défense, Me Khadim Kébé a souligné avoir été surpris de la demande de la plaignante d'autant plus qu'elle avait déjà pardonné à son ex après avoir déposé une lettre de désistement. Revenant au fait, la robe noire a fait savoir que l'infraction est consommée. "Il a accepté sa responsabilité dans cette affaire. Et le prévenu demande pardon", dit-il avant de solliciter que le montant demandé par la victime de ramener les 2 millions à sa juste proportion.