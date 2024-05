Retrouvailles Taxawu-PS : fortes dissensions chez Khalifa Sall

C’est un Taxawu divisé sur la question qui essaie d’envisager l’avenir avec la meilleure formule possible.» C’est parce cette phrase que Les Échos a conclu, dans son édition de ce lundi, une brève sur les dissensions dans le camp de Khalifa Sall au sujet d’éventuelles retrouvailles entre ce dernier et le PS, agitées ces derniers jours. Le journal rapporte que les membres de la coalition dirigée par l’ancien maire de Dakar opposés à une telle éventualité, estiment que Khalifa Sall «n’a rien à faire de l’appareil [du PS]». «Selon eux, il peut s’en sortir sans cette machine», complète la source. Mais ces partisans du statuquo font face à ceux qui, au sein de Taxawu Sénégal, plaident pour un rabibochage entre l’ancien maire de Dakar et les Socialistes. Ils pensent, selon Les Échos, «que Khalifa Sall doit avoir l’appareil socialiste pour la réalisation des objectifs de Taxawu». Ces derniers jours, les médias ont fait état d’une rencontre entre Aminata Mbengue Ndiaye, la secrétaire générale du PS, et Khalifa Sall. Au menu des discussions entre les deux leaders politiques : les retrouvailles de la famille socialiste, dit-on.