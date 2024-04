Les lundis de Madiambal – Diomaye-TV5 : Un faux scandale

L’annonce de l’ouverture du capital de la chaîne de télévision TV5, à des pays africains, a beaucoup fait débat ces derniers jours en Afrique et en France. L’information a été présentée telle que des pays africains vont mettre la main à la poche pour financer la chaîne internationale qui serait vectrice de «la propagande de la Françafrique». Au Sénégal, les réseaux sociaux se sont enflammés pour mettre le nouveau Président, Bassirou Diomaye Faye, dans le lot des chefs d’Etat africains qui vont signer les chèques. Il convient de préciser que le tour de table des actionnaires actuels de cette chaîne, créée en 1984, montre la présence de la France, du Canada (Québec), de la Suisse, de la Belgique et de Monaco. Ces pays sont représentés dans la chaîne par le truchement de leurs télévisons publiques et autres structures dans le secteur de l’audiovisuel. Le budget annuel de la chaîne tourne autour de 145 millions d’euros. La contribution attendue des sept pays africains démarchés pour faire partie du capital sera, au total, 4, 2 millions d’euros. Le modus operandi sera une forme de tontine, à raison de 600 mille euros par pays. On peut dès lors considérer que les Africains seront bien loin de pourvoir aux besoins de la chaîne ! Les pays ciblés sont le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Congo, le Bénin, la République démocratique du Congo, le Cameroun et le Gabon. Les responsables de TV5 ont fini de rencontrer les chefs d’Etat de ces pays, à l’exception de Bassirou Diomaye Faye, qui leur ont donné leur accord au projet. TV5, qui en a fait la demande, attend encore une audience que le chef de l’Etat sénégalais voudra lui accorder. Un projet déjà proposé à Macky Sall C’est en décembre 2023 que l’idée, portée depuis 2022 par Yves Bigot, patron français de TV5, d’ouvrir le capital aux pays africains a été validée. La directrice de TV5 Afrique, Denise Epoté, avait eu à s’en ouvrir au Président Macky Sall. Le Sénégal était le premier pays ciblé, mais le contexte électoral faisait sans doute que les autorités de l’Etat et de la Radio-Télévision sénégalaise (Rts) avaient la tête à autre chose. TV5 fera le tour des autres pays. C’est ainsi que le Président Denis Sassou Nguesso proposera, par exemple, de souscrire la totalité des parts destinées aux pays africains et donc de payer la somme annuelle de 4, 2 millions d’euros. Cela permettrait au Congo de disposer d’un siège permanent au sein du Conseil d’administration, au lieu que ce siège ne soit annuellement tournant entre les sept pays africains actionnaires. C’est en quelque sorte le modèle de l’actionnariat commun de nombreux pays africains dans des institutions multilatérales comme le Fonds monétaire international (Fmi). Le Président Patrice Talon a aussi eu à faire, pour le compte du Bénin, une contre-proposition, toujours déclinée par TV5 qui tient à la diversité de cette représentation qu’elle voudrait symbolique. Le Bénin a d’ailleurs négocié un partenariat avec TV5 dans le domaine de la production cinématographique, comme aussi la République démocratique du Congo pour un accompagnement technique au profit de sa télévision nationale. Pour sa part, le Sénégal n’a pas encore donné son accord de prendre une quotité dans le capital de TV5, mais Racine Talla, ci-devant Directeur général de la Rts, a déjà noué un partenariat avec TV5 pour la formation de plusieurs cohortes de stagiaires. Présentement, un troisième groupe d’une dizaine de stagiaires sont présents dans les locaux parisiens de TV5. En outre, le partenariat proposé par TV5 comprendra la diffusion de programmes des télévisions nationales partenaires et un volet de co-production. En quelque sorte, les sommes données par ces pays retourneront dans ces programmes. Le schéma semble quelque peu fonctionner sur une symbiose de ceux de l’Union des radios et télévisions nationales d’Afrique (Urtna) et de Canal France international (Cfi). Le Sénégal plus légitime que tous les autres pays pour siéger à TV5 Assurément, le Sénégal avait été la cible préférée de TV5 pour l’ouverture de son capital en direction de pays africains. Les tractations pour convaincre le Président Macky Sall avaient été engagées, mais l’initiative butait sur une certaine frilosité ou un réel manque d’intérêt de la part du Sénégal. L’offre prioritaire avait été faite au Sénégal et, je peux dire que moi-même, j’ai eu à en toucher un mot au Président Sall pour le persuader d’un tel intérêt. En effet, le Rwanda était très intéressé, mais le fait que la Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophone (Oif), Louise Mushikiwabo, qui assure en quelque sorte la tutelle de TV5, soit originaire du Rwanda, n’enthousiasmait pas trop TV5 à donner un siège à ce pays. L’intérêt du Président Kagamé n’avait pas été satisfait et même, dans la nouvelle offre en direction de plusieurs pays africains, le Rwanda et le Togo, pourtant retenus à l’origine pour être démarchés, ont fini par être rejetés. Il faut dire que le contexte géopolitique dans la zone des Grands Lacs rendait aussi difficile un partenariat commun entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Pour ce qui le concerne, le Togo est en conflit ouvert avec TV5 sur des contentieux liés à de mauvais traitements subis à Lomé par certains journalistes de la chaîne. Le Sénégal, avec son modèle démocratique et l’état des droits et libertés des médias, dispose de gros avantages par rapport à de nombreux pays. Il s’y ajoute l’histoire ! Le pays de Léopold Sédar Senghor et de Abdou Diouf symbolise, plus que tout autre pays, l’idéal de la Francophonie dans le monde. Mieux, le Président Abdou Diouf est à l’origine de la création de TV5 Afrique, au Sommet de la Francophonie en 1989 à Dakar. C’est ainsi que Mactar Sylla avait été le premier directeur de TV5 Afrique (1992-1998). Au moment de son départ de la chaîne, il avait été question de le faire remplacer par un autre citoyen sénégalais, mais le Président Diouf avait voulu éviter que la direction de TV5 Afrique ne soit une chasse gardée du Sénégal. Ainsi avait-il encouragé la nomination de la journaliste camerounaise Denise Epoté, adjointe de Mactar Sylla. Le coup gagnant que pourrait jouer Diomaye Faye On voit bien que c’est faire un mauvais procès au Président Faye que de le prendre pour un «suppôt du néocolonialisme» ou d’être un «supplétif de la France», en faisant entrer son pays dans le capital de TV5. L’entrée dans le capital de la chaîne de certains pays dont les dirigeants apparaissent comme des autocrates, provoque l’ire de nombreux journalistes et d’organisations de médias. Par contre, l’arrivée éventuelle du Sénégal est vue d’un bon œil par la rédaction de TV5. Cet apriori favorable renforcerait la position de négociation du Président Bassirou Diomaye Faye. Ainsi, il peut sembler opportun qu’il fasse une contre-proposition pour demander plus de présence du Sénégal au sein du Conseil d’administration de la chaîne. On sait que quelques autorités françaises avaient été réceptives à l’idée de laisser des parts au Sénégal, après l’arrivée de la Principauté de Monaco en 2021, via Monte Carlo Riviera. La Principauté détient 5, 25% du capital. La France, par le truchement de certaines entités publiques, détient 63, 16% des parts de TV5, réparties ainsi qu’il suit : France Télévisions (46, 42%), France-Médias Monde (11, 97%), Arte France (3, 12%) et 1, 65% à l’Institut national français de l’audiovisuel (Ina). Il reste que le régime de Macky Sall ne semblait pas percevoir les enjeux d’une entrée dans le capital de TV5. Un siège au Conseil d’administration donne aussi le droit de participer à la Conférence des ministres qui regroupe les ministres responsables de TV5 issus des gouvernements actionnaires de la chaîne, et au Conseil de coopération de TV5 Monde-Afrique. Le Sénégal gagnerait bien en visibilité sur une chaîne internationale disponible et assez suivie dans 421 millions de foyers et dans 200 pays et territoires. Le nouveau Directeur général de la Rts, Pape Alé Niang, serait assez avisé de s’investir pour conclure cette opportrunité. Assurément, payer 4, 2 millions d’euros par an à l’échelle d’un pays coûterait bien moins cher que tous les frais de publicité institutionnelle sur la scène internationale. C’est dans cet esprit de chercher à rendre un pays attractif que le Rwanda, par exemple, paie 34 millions d’euros pour voir pendant 3 ans, sur le maillot du club de football londonien Arsenal, l’inscription «Visit Rwanda». Seulement, le «France bashing», en cours sur certains réseaux sociaux, peut dissuader ou rendre frileux bien des dirigeants africains à se rapprocher de tout ce qui pourrait les lier à la France. En criant au scandale et en lançant l’halali contre les dirigeants africains, certains influenceurs, qui officient au profit d’autres puissances étrangères, arrivent à faire dans la dissuasion. Pour autant, les médias russes, chinois, qataris, turcs, indiens, américains ouvrent-ils leurs capitaux à des élites politiques, culturelles ou économiques africaines ? Aussi remarque-t-on que comme par hasard, les activistes africians n’interrogent pas la présence de chaînes d’information arabes qui ont un agenda particulier sans équivoque pour l’Afrique, notamment pour le Sénégal, ainsi que la couverture par les médias russes de l’actualité africaine avec une démarche propagandiste et un agenda de sape on ne peu plus évident. La présence de capitaux d’influence provenant de l’Afrique est une nécessité absolue pour marquer la présence du continent sur la scène médiatique mondiale. Le Président Oumar Bongo du Gabon l’avait compris avec la chaîne de radio Africa numéro 1, qui avait eu beaucoup de succès mais dont le modèle économique n’était pas viable. Les mêmes tares ont eu raison de l’agence panafricaine d’informations Pana et révèlent les difficultés d’Africa 24. En Europe, le dirigeant hongrois Viktor Orban a eu le flair de mettre la main sur Euronews pour s’assurer une réelle influence médiatique.