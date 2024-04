Présidentielle 2024: "Macky Sall a facilité l'ascension du Pastef au pouvoir" ( Mame Boye Diao)

Mame Boye Diao, candidat malheureux à la dernière présidentielle, a proféré des accusations envers ses anciens camarades de l'Alliance pour la République (APR) et de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY). Il estime que la coalition, désormais dans l'opposition, a laissé trop de place au Parti Pastef et que "Macky Sall a facilité l'ascension" de ce dernier au pouvoir. Selon lui, la coalition n'a pas su répondre de manière adéquate aux politiques publiques, préférant réagir émotionnellement face au Pastef. « La coalition Benno Bokk Yakaar a mal géré le probléme Pastef. Elle n'a pas su se mettre à la hauteur du débat sur les politiques publiques. Elle a préféré être dans l'émotion face au Pastef », a expliqué le maire de Kolda. Il a affirmé également que les épreuves endurées par Ousmane Sonko ont renforcé sa légitimité et sa popularité. Mame Boye Diao a soutenu que les dessous politiques de l'amnistie qui ouvrent la voie du pouvoir au maire de Ziguinchor et son second, Bassirou Diomaye Faye, sont restés en travers de la gorge des malheureux prétendants á l'élection présidentielle du 24 mars 2024, lit-on dans les colonnes du journal Kiritik.