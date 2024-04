Assemblée nationale : le coup de fil de Macky Sall

Lors de la dernière réunion des députés de Benno Bokk Yakaar tenue à l’Assemblée nationale, Abdou Mbow, le président du groupe, et ses pairs ont parlé au téléphone avec Macky Sall. D’après Les Échos, qui donne l’information, l’ancien chef de l’État était en conversation avec un des participants à la rencontre lorsqu’il a demandé à ce dernier que l’appareil soit mis en mode haut-parleur afin qu’ils puissent s’adresser à l’assistance. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le journal rapporte que Macky Sall a distribution des encouragements aux uns et aux autres et fait savoir aux parlementaires Benno que basculer dans l’opposition n’est pas la fin du monde. Mais si l’on en croit Les Échos, Macky Sall ne s’est pas entretenu au téléphone qu’avec les députés de son camp. Le journal renseigne que récemment, depuis New York, où il séjournait dans le cadre de ses activités d’envoyé spécial du Pacte de Paris, l’ancien chef d l’État s’est entretenu avec certains de ses alliés. C’était, selon le journal, pour «les encourager, les féliciter et leur demander de rester soudés quelle que soit la situation». Il a ajouté à l’attention de ses interlocuteurs, d’après la même source, qu’ils pourront toujours compter sur son soutien