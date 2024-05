Mairies : Mamoudou Ibra Kane critique le bilan d'Ousmane Sonko et de Birame Souleye Diop

Ousmane Sonko (Ziguinchor), Birame souleye Diop (Thiès Nord) et les autres membres du gouvernement nommés ont démissionné de leur poste de maire. Sur les réseaux sociaux, Mamadou Ibra Kane, journaliste et homme politique membre de la nouvelle opposition sénégalaise, a jugé le bilan de ces maires démissionnaires. Pour lui, il s'agit d'une bonne chose pour lutter contre le cumul de mandats, mais leur bilan à la tête de ces municipalités n'est "pas fameux". "Démission du Premier ministre Ousmane Sonko et du ministre Birame Souley Diop de leurs mandats de maire de Ziguinchor et de Thiès Nord. Un pas dans le bon sens pour mettre fin au cumul des mandats. Mais, quel est le bilan de ces maires ? Pas fameux, jusqu'à preuve du contraire...", écrit-il.