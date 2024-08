Cheikh Ahmed Tidiane Ly saisit le procureur d'une plainte contre Azoura Fall, pour injures envers le président Diomaye

Cheikh Ahmed Tidiane Ly, coordinateur du Réseau africain pour la citoyenneté et l'émergence (RACE), a saisi le procureur de la République d'une plainte contre Azoura Fall, proche de Pastef, pour injures à l'endroit du président de la République Bassirou Diomaye Faye. Cheikh Ahmed Tidiane Ly fonde sa plainte sur une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs semaines, où Azoura Fall, ex-détenu "politique" libéré quasiment au même moment qu'Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye insultaient à tout va, notamment à l'endroit du chef de l'Etat, lors d'un live. "Ce fait d'une extrême gravité est constitutif du délit d'offense au chef de l'État prévu et puni par la loi dans l’article 254 du Code pénal (...) Je vous prie de bien vouloir enregistrer mon dépôt de plainte afin de donner une suite légale à cette affaire et de faire valoir LE DROIT", note-t-il dans sa plainte adressée au procureur de la République. L'article 254 du Code pénal, visé par le sieur Ly, prévoit des peines d'emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 100 000 à 1 500 000 F CFA, si une personne est jugée coupable du délit d'offense au chef de l'Etat.