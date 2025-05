Ce n'est ni la compétence, ni l'expérience, ni l'expertise, ni même la zone géographique qui a permis aux Émirats Arabes Unis de gagner les élections pour diriger l'ONU Tourisme.

L'argent a parlé et la totalité des membres des pays africains du comité exécutif ont voté pour l'argent et les intérêts politiques.

Sheikh Nasser Al Nowais est la fille du milliardaire propriétaire de plusieurs hôtels de luxe à Dubaï et dans le monde. Est-ce cela une référence un atout une raison pour diriger le monde du tourisme les gouvernements des pays membres de l'ONU Tourisme ?

Je pense que l'heure est grave très grave pour l'Afrique et son tourisme.

[30/05/2025 19:11:02] Faouzou: Cri de cœur de l’ancien candidat de l’Afrique et du Senegal au poste de secrétaire général de l’Onu Tourisme

L’Afrique s’est humiliée toute seule : L’élection du nouveau Secrétaire Général de l’ONU Tourisme sera actée en Arabie Saoudite à Ryad au mois de Novembre prochain.

Les rideaux sont tombés après deux tours d’élections ou les pays concurrents ont eu respectivement un score de : UAE 16 voix Grèce 11 voix, Mexique 6 voix, et Ghana 2 voix. Au deuxième l’UAE a eu 24 voix et la Grèce 11 voix. Cette distribution des voix laisse apparaitre un déséquilibre longtemps observé et qui confine le continent africain au rang de spectateurs, et pourtant porteur de voix qui fait toujours la différence. Ce résultat confirme la domination des Arabes, des européens et de l’Amérique sur la scène mondiale et l’exclusion de tous les autres continents de la gestion de l’ONU tourisme depuis sa création.

Cela signifie que toutes les promesses faites par les états africains sont vaines. Qu’aucun état n'a respecté ses engagements, la charte africaine du tourisme et les appels du secteur privé à voter utile et à s’unir autour de l’intérêt de l’Afrique et non d’un pays. La victoire d’Harry de la Grèce sur Gloria du Mexique est un signal fort de l’Europe pour le reste du monde du tourisme. Les Emirats Arabes Unis ont gagné contre 24 voix un score largement au-dessus du quorum ce qui prouve le lobbying intense souterrain qui a été mené pour arriver à se score qui n’honore pas le monde du tourisme.

En effet, l'argent et les intérêts politiques et personnels ont dominé les votes. Argent et corruption, une question à laquelle nous faisions allusion à l’annonce de la candidature des Emirats Arabes Unis. C’est une défaite du tourisme mondial, du système des nations unies sur le tourisme, et un retour à la case départ de 1970. L’ONU tourisme est, et restera toujours entre l'Europe et le Moyen-Orient pour des intérêts inavoués ou le vote africain est acheté à prix fort. Ce fut une grande surprise pour moi que les Émirats arabes unis puissent sortir vainqueurs, c'est un miracle de Dieu avec l'argent mis à part.

L'Afrique est connue pour se tirer une balle dans le pied lorsque les intérêts collectifs sont en jeu et ces élections l'ont une fois de plus prouvé. L'Afrique aurait-elle vendu ses voix aux Émirats arabes unis ? L’avenir nous le dira ! Je le disais peu avant les élections qu'il s'agissait d'un vote entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Ce ne sont ni les compétences, ni l'expérience, ni l'expertise, ni même l’option géographique qui ont permis aux Émirats arabes unis de remporter les élections presque dès le premier tour avec 16 voix. Est-ce une négociation pour tromper la vigilance des observateurs avertis pour aller au deuxième tour et remporter avec 24 voix car il fallait juste 17 voix pour gagner dès le premier tour.

L'argent a parlé, et tous les membres du Comité exécutif issus des pays africains ont voté pour l'argent et les intérêts politiques. Cheikha Nasser Al Nowais est la fille du milliardaire Nowais propriétaire de plusieurs hôtels de luxe à Dubaï et dans le monde. Est-ce une référence, un atout, ou une raison pour que les gouvernements des pays membres de l'ONU Tourisme se laissent diriger par une jeune fille dont le pére contrôle une bonne partie des hôtels de luxe dans le monde ? Y aurait-il conflit d’intérêts ce n’est pas une question innocente.

Je pense que la situation est grave, très grave pour l'Afrique et son tourisme restent muets devant ces élections que beaucoup d’observateurs qualifient des plus humiliantes, des plus tristes et mouvementées de l’histoire de l’ONU tourisme avec la question rejetée du troisième mandat du Secrétaire Général sortant.

C'est peut-être l'occasion de développer le Réseau mondial du tourisme en collaboration avec l'Office africain du tourisme pour une nouvelle vision du tourisme africain au plan inter continental. Il faut que l’Afrique agisse en responsable, car il devient de plus en plus urgent pour l'Afrique de se rassembler et de s'unir autour de décisions cruciales pour le développement de son tourisme.

Le monde du tourisme devrait remercier le travail que nous avons accompli pour empêcher Zurab de briguer un troisième mandat. Et je pense que la lettre de dénonciation des Émirats arabes unis a joué en sa faveur, au-delà du fait que le centre du tourisme mondial se joue à Dubaï. Tous les principaux investisseurs touristiques sont à Dubaï, les acteurs et groupes hôteliers les plus influents sont présents à Dubaï.

Ainsi, la logique de vote au-delà de l'argent a été géostratégique pour les investisseurs en quête de paix, de stabilité et de rentabilité. C'est l'Afrique qui n'est ni à sa place, ni au bon endroit, ni assez outillée et unie pour se faire respecter. Nous devons sortir de cette organisation de l’ONU Tourisme pour mesurer nos forces et réajuster nos faiblesses.

C’est bien dommage que l’Afrique divisée en morceaux sera toujours humiliée partout ! Et c'est un choc que nous avons tous ressenti. Si nous sommes capables, nous devrions emmener des Africains crédibles à diriger le bloc de l’Afrique pour une Organisation africaine du tourisme indépendante et inclusive. Si nous le faisons, alors nous pourrons progresser davantage grâce à des partenariats et des collaborations à l’échelle mondiale plutôt que de faire partie de l’ONU Tourisme.

LONU Tourisme n’a jamais démontré son alignement avec le continent africain. Elle ne cesse de prendre des décisions contraires au profit des gouvernements africains. Nous lançons un appel aux pays africains de démissionner de l’ONU Tourisme, car si les Etats Unies, la Russie et le Canada peuvent démissionner de l’ONU Tourisme, cela prouve que nous aussi, nous pouvons le faire et ainsi économiser tout l’argent des cotisations pour les mettre ailleurs. Il est vraiment regrettable d'appartenir à un organisme qui manifestement ne se soucie pas de notre continent, et pourtant ses membres paient des cotisations comme tous les autres.

Il est désormais établi que l’Afrique doit prendre son destin en main et quitter ONU Tourisme, qui ne lui apporte rien. Nous pouvons et devons créer notre propre agence de marketing et de promotion. L’Union africaine est déjà l’instrument politique, nous n’avons donc pas besoin d’ONU Tourisme. Ce qui s'est passé aujourd'hui, avec cette décision des délégués de se montrer moins éthiques, est tellement honteux. Et, ce sont eux qui accusent l'Afrique de corruption. Ils se moquent de la vérité !

Mouhamed Faouzou DÈM