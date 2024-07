Casamance : « Sonko et Diomaye, ou Agen et Jabon, associer vos noms à la Paix Définitive », A TINE

La destruction des armes à Diakay, un des pas les plus importants vers une paix définitive en Casamance. Les populations de la verte Casamance aspirent profondément à une paix définitive, condition indispensable pour le plein développement durable en Casamance. 255 combattants du Mfdc ont été démobilisés à Diakaye et ont rendu les armes qui ont été detruites par le feu. Ces flammes sont des flammes de la paix. Sur la paix en Casamance, Macky Sall, il faut le reconnaître, il a amélioré l’existant. Mais les populations en Casamance elles aussi, ne cessent de se mobiliser pour la paix, les femmes infatigables, toujours en première ligne avec les Ndeye Marie Thiam, les cadres casamançais avec Atepa, présents depuis le début de cette crise, des personnalités de la société civile comme Abdou Nukhur Kacc Ndao, le journaliste Pape Sane sur le terrain en permanence en contact avec tous les acteurs pour la paix. Aujourd’hui les conditions pour aller vers une paix définitive n’ont jamais été réunies pour aller vers le succès avec Agen et jabon au sommet de l’Etat. La région de Casamance n’a jamais eu un leader politique d’un prestige et d’une dimension nationale et internationale comme Ousmane Sonko, ancien maire de Ziguinchor. C’est Emile Badiane qui jouissait de cette autorité avec Assane Seck. L’ami et le compagnon du PM Sonko, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est à la tête de l’tat. C’est Agen et Jabon, qui ont scellé un pacte pour la paix, la stabilité et la prospérité du pays, qui se trouvent au sommet de l’Etat ont toute l’autorité et toute la légitimité pour aller vite et bien vers la paix définitive en Casamance. Il faut assurer le suivi et finaliser l’application des accords signés à Diakaye , permettre aux combattants et à leur famille d’avoir les pièces d’état civil et les papiers d’identité. Président Diomaye Faye et PM Sonko, il faut associer vos noms à la paix définitive en Casamance. Derrière vous, vous avez le soutien du peuple et des Casamançais.