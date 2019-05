Campaign for Tobacco-Free Kids alerte : ‘’Sans une action urgente, le tabac pourrait tuer un milliard de personnes ce siècle’’

Sans une action urgente, le tabac pourrait coûter la vie à un milliard de personnes ce siècle. Telle est l’alerte lancée ce jeudi 30 mai 2019 à Washington par Matthew L. Myers, président de la Campagne pour des enfants sans tabac.

Dans une déclaration qu’il a faite, celui-ci en bon agent de la lutte antitabac a relevé que ‘’pour mettre fin à l'épidémie mondiale de tabagisme et créer vraiment un avenir sans fumée, nous avons besoin d'une action forte par les gouvernements, et non des promesses vides des compagnies de tabac’’.

En cette veille de célébration de la Journée mondiale sans tabac, invite a été faite aux ‘’gouvernements du monde entier pour voir au-delà des efforts des entreprises de tabac comment ‘’mettre en œuvre les politiques fondées sur des données demandées par l'Organisation mondiale de la santé (Oms) Convention - cadre pour la lutte antitabac.

L’urgence de cette alerte s’explique bien. Pour preuve, alors que le monde se prépare à célébrer la Journée mondiale sans tabac prévue chaque 31 mai, des industries de ‘’tabac comme Philip Morris International et British American Tobacco font leur propre promotion dans le cadre de la solution aux problèmes de santé résultant de la consommation de tabac’’. Une démarche qui selon M. Myers et Cie relèvent d’une ‘’hypocrisie qui doit être rejetée pour la fable qu'elle est’’.

‘’Aujourd'hui, nous appelons les gouvernements du monde entier pour voir au-delà de ces tentatives re-branding trompeuse et donner la priorité d'appliquer des politiques de lutte antitabac éprouvées qui sauvent des vies. Partout dans le monde, les compagnies de tabac et leurs tactiques de marketing mortels demeurent le plus grand obstacle à la lutte contre l'épidémie mondiale de tabagisme qui tue huit millions de personnes chaque année. Plus de 80% de ces décès surviennent dans les pays à revenu faible et moyen qui sont ciblés par les compagnies de tabac comme des marchés prometteurs pour la croissance. Juste cette année - tout en affirmant en même temps, leur volonté de ne plus ‘’enfumer’’ le monde - Philip Morris a lancé une nouvelle cigarette en Indonésie. Des compagnies de tabac ciblant les enfants, en entourant les écoles dans les pays à travers le monde avec des annonces de cigarettes et ventes, ont aussi été recensées.

‘’Si les compagnies de tabac voulaient vraiment un avenir sans fumée elles allaient cesser de vendre des cigarettes immédiatement. D’ailleurs, le président et les membres de la Campagne pour des enfants sans tabac ont indiqué, dans une note parvenue à Dakaractu que ‘’maintes et maintes fois, les compagnies de tabac ont été trouvées en pleine opération de commercialisation de leurs produits, de manière à atteindre les jeunes et les non-fumeurs. C’est à l’image des ‘’E-cigarettes comme Juul’’. Des produits utilisés par les jeunes à des niveaux épidémiques. Et pis, ces entreprises productrices de tabac affichent les marques de ces produits expérimentaux sur les voitures de course mais aussi dans certains médias sociaux comme Instagram, Facebook et Twitter. Le contenu de ces influenceurs peut être consulté par toute personne dans le monde entier, et cette stratégie reflète des tactiques similaires utilisées pour promouvoir les cigarettes traditionnelles sur les médias sociaux.

La Campagne pour des enfants sans tabac dit avoir lancé une étude. Laquelle étude a montré que le contenu des médias sociaux sur seulement 100 marques de tabac a atteint plus de 25 milliards de personnes dans le monde entier dans plus de 40 pays. Maintenant, les gouvernements ont lancé des enquêtes sur cette tactique aux Usa, le Royaume-Uni, le Brésil et la Colombie.

Malgré ces stratégies de contournement des interdits, le président Myers et ses collaborateurs se disent optimistes quant à leur combat contre les producteurs de tabacs. Ce, parce qu’ayant les gouvernements à leurs côtés dans cette bataille.