Campagne Présidentielle à Saint-Louis : Le Pr Mary Teuw Niane poursuit sa revue des troupes

Le professeur Mary Teuw Niane a réservé la 16e étape de sa caravane aux populations du Faubourg de Sor. Le coordinateur du comité électoral départemental de la Coalition Benno Bokk Yaakaar était à la rue Makhtar Diallo, Diawling, Rokhou Djinné, Corniche et Balacoss pour tâter le pouls des populations et ragaillardir les militants et responsables de la coalition Macky 2019. Une visite de proximité qui aura donc permis à Mary Teuw Niane et la forte délégation qui l’accompagnait, composée entre autres de Beya Fall, Ousmane Ndiaye, Dj Prince et de Samba Guèye de discuter et d’arrondir les angles avec les responsables politiques, les chefs religieux, coutumiers et les notables de cette localité. Dans ces quartiers, les populations ont réservé un accueil chaleureux à la caravane de MTN.

Au terme de cette visite qu’il a effectuée dans le fief de Bougane Guèye Dany, du jeune Abba Mbaye un des lieutenants de Khalifa Sall et de Me Alioune Abatalib Guèye, responsable départemental de la Coalition Madické Président, le ministre de l'enseignement Supérieur de la recherche et de l’Innovation a assisté à Balacoss à un méga meeting organisé par son représentant Samba Guèye.

Au cours de cette rencontre politique dont la mobilisation était à son paroxysme, les responsables des jeunes, des femmes et des anciens ont exprimé leur détermination sans faille pour donner la majorité des suffrages au candidat Macky Sall au niveau des centres de vote de Soukeyna Konaré et de la Corniche...