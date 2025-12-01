COMMÉMORATION DU 81eANNIVERSAIRE DU MASSACRE DES TIRAILLEURS SÉNÉGALAIS : THIAROYE 44

Le Sénégal commémore ce lundi 1er décembre 2025 le 81e anniversaire du massacre de Thiaroye (1944), un événement tragique érigé en « devoir de mémoire » national. Sous la présidence du Chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, la journée est placée sous le signe du « recueillement » et, surtout, de la « réclamation de la vérité historique ». Regardez!