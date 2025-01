CNRA: Diomaye Faye nomme 8 nouveaux membres

Sur proposition du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a signé le décret n°2024-3401 portant nomination des nouveaux membres du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA). Ces désignations prendront effet à compter « du 11 décembre 2024, pour une durée de six ans non renouvelable et non révocable », lit-on dans le document parvenu à Seneweb. Voici la liste des nouveaux membres Mouhamadou Diarra, acteur culturel, nommé au titre des personnalités qualifiées du milieu des arts, en remplacement de Pape Faye. Papa Mamadou Tandian, ancien fonctionnaire titulaire d’une maîtrise en sciences économiques, représentant les associations de personnes âgées, succédant à Ibrahima Sané. Aoua Bocar Ly-Tall, sociologue et titulaire d’un doctorat en sociologie, occupant un poste vacant au titre des personnalités qualifiées du milieu des lettres. Salif Sané, enseignant-chercheur en droit public, représentant la communauté universitaire, en remplacement de Djiby Diakhaté. Maïmouna Makoar Diouf, sociologue et militante pour le genre, désignée au titre des associations féminines, en remplacement de Ndeye Marie Diedhiou. Malick Ciré Sy, journaliste et président de la RADDHO, nommé pour représenter les mouvements des droits de l’homme, en lieu et place de Mame Balla Guèye. Papa Madiakhaté Sarr, journaliste et responsable de communication du Conseil départemental de la jeunesse de Pikine, désigné par le Conseil national de la jeunesse en remplacement de Khadim Diop. Oumar Diouf Fall, journaliste diplômé en communication audiovisuelle, remplace Lucky Patrick Mendy au titre des professionnels de l’audiovisuel.