CHAN 2025 : La CAF a officialisé le report de la compétition en août prochain

Le tirage au sort a révélé une répartition des équipes promettant une compétition relevée. Champion en titre, l'équipe nationale locale du Sénégal évolue dans la poule D aux côtés du Congo, du Soudan et du Nigeria. Le pays hôte, le Kenya, sera quant à lui logé dans la poule A avec le Maroc, l'Angola, la République démocratique du Congo (RDC) et la Zambie.Ainsi, ce report offre aux sélections locales participantes d'avoir plus de temps pour peaufiner leur préparation, garantissant ainsi un tournoi de haut niveau.