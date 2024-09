CDC : Fadilou KEÏTA annonce la tenue prochaine du Salon national des investisseurs

Le Directeur général de la CDC a fait l'annonce d'un grand évènement qui se tiendra en décembre prochain. Il s'agit du Salon national des investisseurs. Cet évènement se veut dit-il "un rendez-vous national qui rassemblera tous les acteurs autour de la problématique de la souveraineté". Ci-dessous l'intégralité de la correspondance. Mesdames et Messieurs, Chers concitoyens Au nom de toute la Caisse de Dépôt et Consignations (CDC), de ses filiales, ses partenaires et en mon nom propre, je remercie le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, le Premier Ministre Monsieur Ousmane SONKO et l'ensemble des autorités qui ont apporté leur soutien à la CDC, lors de l'Atelier de partage tenu ce 5 septembre 2024. Je voudrais également exprimer mes sincères remerciements à tous les participants pour la mobilisation remarquable, les débats qualitatifs ayant mené à la formulation de propositions pertinentes autour des thématiques de mobilisation de l'épargne et de financement de l'Économie, conformément aux orientations du Chef de l'État. En tant que dépositaire de la foi publique, la CDC joue un rôle essentiel dans l'accompagnement des politiques publiques et le financement de l'Économie nationale. Nous nous inscrivons résolument dans une nouvelle dynamique de repositionnement stratégique de la CDC, comme investisseur institutionnel de premier rang. C'est avec la collaboration sincère et une synergie d'actions des parties prenantes (secteurs public et privé, presse, société civile et partenaires) que nous réaliserons pleinement ces ambitions, qui passeront nécessairement par une approche territoriale, une répartition spatiale équitable des investissements pour une meilleure inclusion sociale et financière visant l'amélioration de la productivité nationale. Votre mobilisation lors de l'Atelier est le reflet de l'importance que vous accordez à nos missions, missions que nous partageons, et je tiens à vous en remercier chaleureusement. Nous devons continuer à travailler ensemble, à unir nos efforts pour relever les défis économiques et sociaux de la souveraineté, pour un Sénégal juste et prospère. C'est dans cet esprit que j'ai l'honneur de vous annoncer la tenue prochaine du Salon national des investisseurs (SNI), prévu en début décembre 2024. Cet événement se veut un rendez-vous national qui rassemblera tous les acteurs autour de la problématique de la souveraineté, pour insuffler ensemble, une mobilisation soutenue de l'épargne domestique au service exclusif du financement durable et efficient de notre Économie. Je vous invite d'ores et déjà à faire de ce Salon, un rendez-vous incontournable. Encore une fois, je vous exprime ma profonde gratitude et je compte sur votre précieux soutien pour la réussite du SNI. Avec mes salutations respectueuses et distinguées Le Directeur Général S Fadilou KEITA Directeur Général de la CDC