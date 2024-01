CAN : la CAF ouvre une enquête après les incidents durant Maroc-RD Congo

Dimanche, le match entre le Maroc et la République Démocratique du Congo a laissé des traces. En effet, les deux équipes du groupe F, qui se sont quittées sur un match nul (1-1), ont été au centre d’une grosse polémique. Tout a commencé après l’échange virulent entre Chancel Mbemba et le sélectionneur des Lions de l’Atlas, Walid Regragui. Puis, il y a eu une bagarre générale entre les deux camps sur le terrain puis dans le couloir menant aux vestiaires. Par la suite, les principaux concernés ont fait des déclarations fortes sur ces tensions. Ce mardi, la Confédération Africaine de Football a décidé de passer à l’action. «La CAF a ouvert une enquête contre la Fédération Royale Marocaine de Football ("FRMF") et la Fédération Congolaise de Football ("FECOFA") suite aux incidents survenus à la fin de la rencontre entre le Maroc et la République Démocratique du Congo, lors de de la neuvième journée de la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Côte d’Ivoire 2023. La CAF ne fera aucun autre commentaire sur cette affaire jusqu’à ce que l’enquête soit terminée», peut-on lire sur le communiqué de presse.