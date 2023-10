CAN 2023 : calendrier, équipes, stades, palmarès et mode d'emploi

Découvrez tout ce que vous devez savoir pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2023, la 34e du nom, qui se tiendra du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire. La Coupe d'Afrique des Nations va bientôt débuter et vous n'êtes pas encore à la page ! Onze Mondial a pensé à tout et vous propose un petit guide de cette 34e édition de la CAN qui se tiendra en Côte d'Ivoire. C'est la deuxième fois de l'histoire que les Ivoiriens accueilleront ce tournoi après l'édition 1984. Cette édition débutera la 13 janvier 2024 et prendra fin après 52 matchs le 11 février 2024. Qui pourra donc succéder au Sénégal, vainqueur de la dernière édition organisée au Cameroun ? Les qualifiés Au total, 24 équipes sont qualifiées pour ce tournoi. On retrouve forcément le Sénégal, favori à sa propre succession, ainsi que l'Algérie, lauréate en 2019. La Côte d'Ivoire, en qualité de pays hôte, en fera aussi partie, tout comme l'Égypte, recordman du nombre de victoires avec sept succès en 25 participation. C'est aussi le pays ayant participé le plus de fois à ce tournoi. Parmi les autres vainqueurs aussi présents, le Maroc, l'Afrique du Sud, la Tunisie, la Zambie, le Nigéria, le Ghana, la République Démocratique du Congo ou encore le Cameroun. Absents de cette édition alors qu'ils étaient là en 2021 au Cameroun, les Comores, l'Éthiopie, le Gabon, le Soudan ou encore la Sierra Leone et le Malawi regarderont le tournoi depuis leur télévision. À noter qu'aucune nation ne fera ses débuts cette année. Découvrez ci-dessous tous les qualifiés ! Afrique du Sud Algérie Angola Burkina Faso Cameroun Cap Vert Côte d'Ivoire (pays hôte) Égypte Gambie Ghana Guinée Guinée-Bissau Guinée équatoriale Mali Maroc Mauritanie Mozambique Namibie Nigéria RD Congo Sénégal (tenant du titre) Tanzanie Tunisie Zambie Les poules Le tirage au sort officiel des poules de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 se tiendra à Abidjan le 12 octobre prochain. En attendant de savoir quels seront les groupes, les pots du tirage au sort ont été dévoilés. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette 34e édition promet encore une fois de nous réserver des surprises. Découvrez les pots ci-dessous avec en gras, toutes les équipes ayant déjà remporté le tournoi. Chapeau 1 : Côte d'Ivoire, Maroc, Sénégal, Tunisie, Algérie, Égypte Chapeau 2 : Nigéria, Cameroun, Mali, Burkina Faso, Ghana, RD Congo Chapeau 3 : Afrique du Sud, Cap-Vert, Zambie, Guinée, Guinée équatoriale, Mauritanie Chapeau 4 : Angola, Guinée-Bissau, Mozambique, Namibie, Gambie, Tanzanie, Mozambique Le calendrier