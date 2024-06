"C'est une urgence" : la demande de Seydi Gassama à Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko

Sur les réseaux sociaux, le Directeur exécutif d'Amnesty International a fait une plaidoirie pour les enfants et le statut des écoles coraniques. Dans un post accompagné d'une vidéo, Seydi Gassama interpelle directement le président de la République Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre, Ousmane Sonko. "L'adoption du code de l'enfant et de la loi portant statut des écoles coraniques est une urgence pour mieux protéger les droits des enfants", fait-il savoir. L'adoption de ce code de l'enfant et de la loi portant statut des écoles coraniques pourrait être une occasion pour apporter plus de sécurité aux "talibés" et participer à régler l'épineuse question des enfants de la rue.