Budget 2023 : la Présidence baisse de 1,5 milliard francs CFA

Pour l’année 2023, le budget de la présidence de la République baisse de 1,5 milliard francs CFA. Il passe de 72 milliards 698 millions 638 mille 761, en 2022, à 71 milliards 682 millions 309 mille 405. Selon le journal Vox Populi, ce budget est divisé en cinq phases. Il y a d’abord les dépenses de personnel fixées à 12,3 milliards F CFA, et qui connaissent une hausse de plus de 700 millions. Ensuite, il y a les acquisitions de biens et services qui sont fixés à 8 milliards 759 millions, soit une hausse de 1,3 milliard. Les transferts courants sont portés à 37 milliards 726 millions, soit une hausse de 725 millions. Les investissements exécutés par l’État, qui ont baissé de 967 millions, sont portés à 614 millions. Enfin, les transferts en capital (11 milliards 727 millions) ont baissé de 3,4 milliards.