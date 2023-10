Bougane révèle la cause du décès de sa femme

Une journée de tristesse et consternation à la cité Keur Gorgui chez Bougane Gueye Dany. L’époux de la fille de feu Thione Seck a reçu des pluies de condoléances après le décès de sa bien-aimée Momy Bousso Seck Gueye. ?Parmi ses visiteurs, ses camarades politiques dont Cheikh Alassane Sène et le Premier ministre Amadou Ba à qui il s’est confié. Bougane Gueye Dany a révélé que sa défunte femme « s’est battue pendant 9 ans contre le cancer. Pendant les 3 premières années, Momy avait vaincu cette maladie. Malheureusement, la maladie a récidivé et elle a été emportée par ce mal ». ?Ce contexte opportun de la campagne de lutte contre les cancers du sein et du col de l’utérus a incité le leader politique à révéler la cause du décès de sa femme. Il l’a fait dans le but de sensibiliser mais surtout d’inciter le gouvernement à mieux prendre en considération ce fléau qui sévit et tuent les femmes.