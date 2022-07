Boniface/Fédé de basket : le sermon de Matar Ba

Le ministre des Sports, Matar Ba, n’a pas goûté les échanges de piques par presse interposée entre certains responsables de la Fédération sénégalaise de basket et Boniface Ndong, le désormais ex-sélectionneur des Lions, limogé après la fenêtre d’Alexandrie.



«C’est regrettable de voir ces débats parce que le basket est plus important que nous tous. Donc, cela ne peut pas être un débat de personnes, lance le ministre des Sports dans un entretien paru ce jeudi dans les colonnes de Record. Il faudra que chacun puisse assumer sa part de responsabilité.»



Matar Ba martèle : «Ce débat ne fera pas de notre basket un basket meilleur. Le basket, c’est du travail. Il faut que chacun se concentre sur ça, qu’on oublie nos égos et que les gens travaillent sérieusement pour relever les défis qui interpellent le monde du basket.»