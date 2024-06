Birahim Seck à Ousmane Sonko: "La presse ne doit pas se sentir menacée"

Le coordonnateur du Forum civil a réagi à la sortie musclée, hier dimanche, du patron de Pastef Ousmane Sonko, menaçant les journalistes qui tenteraient, selon lui, de donner des informations fausses. "M.le PM Ousmane Sonko, votre rôle est d'apporter des solutions durables pour fortifier la presse et la consolider. Elle ne doit pas être, ni se sentir menacée", a écrit Birahim Seck, sur X (anciennement Twitter). Il ajoute à l'endroit du chef du gouvernement: "Vous n'êtes plus dans l'opposition mais dans la position d'apporter des réponses rassurantes et démocratiques".