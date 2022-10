Binta Diallo tacle Macky : « Les Sénégalais sont fatigués, ils tirent le diable par la queue… »

Un Président doit être à l’écoute de son peuple, sinon c’est le contraire qui va se produire. Et c’est ce qui s’est passé avec les manifestations de mars. Macky Sall n’a pas su décrypter le message surtout au regard des élections Locales et Législatives dernières. Les Sénégalais sont fatigués et tirent le diable par la queue. C’est du moins l’analyse de la journaliste Binta Diallo sur la situation du pays. Binta Diallo d’expliquer d’emblée que l’élection Présidentielle de 2024 est le rendez-vous d’un homme avec son peuple, Macky va rendre compte à son peuple qui lui a tout donné. A l’en croire, il y a différents signaux qui devaient amener Macky à se réajuster pour quelqu’un qui a fait maintes fois le tour du Sénégal. « Plus de 40 ministres pour un si petit pays ne règle rien. Il devait écouter la population et la presse. Mais aujourd’hui, c’est trop tard. » Selon la journaliste, Macky préfère même parler des affaires du pays à l’étranger, notamment en France. « Jusqu’à présent, on n’a pas cet affranchissement qu’il nous faut, parce qu’il s’agrippe aux basques du colonisateur, la France. Et pourtant, on a tout ». Elle ajoute que le pétrole et le gaz vont venir mais les Sénégalais ne vont pas voir les retombées, parce que, ces ressources seront toujours entre les mains des étrangers qui se sucrent avant de prendre la tangente. L’autoroute trop chère, est une illustration de nos rapports avec l’étranger. « Les Sénégalais en ont marre. Et c’est pour cette raison quand ils voient quelqu’un avec un discours de rupture. Ils s’agrippent ». Dans la foulée de la sortie manquée du président, Binta Diallo souligne qu’il a « attendu que les Sénégalais partent pour le Gamou pour sortir avec sa femme se balader… D’après la journaliste, des Sénégalais soulignent que cette sortie n’était pas spontanée, c’est plutôt un ballon de sonde, un scenario au moment où certains soulèvent la question du 3e mandat. »