Bénéfice issus de l’exploitation des ressources naturelles : une organisation interpelle l’Etat et les compagnies

Les Citoyens actifs pour la justice sociale (Cajust) ont lancé vendredi à Dakar la campagne « #Article 25 » en organisant un panel sur la thématique des « défis de la gouvernance des ressources naturelles au Sénégal ». Ce, pour interpeller l’Etat et les compagnies afin que « les bénéfices issus de l’exploitation des ressources naturelles soient effectives et distribuer aux communautés impactées par ces opérations ». « L’article 25 de la constitution du Sénégal dispose que les ressources naturelles appartiennent au peuple (…), dans le cadre du code minier de 2016 dans son article 115, il est dit que les compagnies doivent verser 0,5% de leur chiffre d’affaire aux collectivités locales à travers les fonds d’appuis et de développements et selon l’article 113 du même, l’Etat doit en verser 20%», a déclaré la directrice exécutive de Cajust, Marème Soda Mbacké. Or, depuis cette codification de 2016, ces fonds ne sont pas « suffisamment versés aux collectivités locales ». Alors, le Cajust qui est une organisation basée sur la citoyenneté a organisé cette rencontre en partenariat avec la coalition « Publiez ce que vous payez (PCQVP) » pour sensibiliser chaque acteur et décideurs dans le but de faire valoir à cette population ses droits. « Ce panel permet d’inviter tous les acteurs, les compagnies et l’Etat pour une bonne sensibilisation, afin que l’Etat prenne ses responsabilités au côté des compagnies minières pour que les distributions des revenus issues du secteur de l’exploitation minière soient bénéfiques aux communautés », a insisté Marème Mbacké. Ainsi, l’organisation compte-t-elle mis à part cette campagne de sensibilisations, sur une campagne médiatique à travers les réseaux sociaux, les journalistes et aussi la coalition PCQVP pour pouvoir faire large diffusion de ce problème et mieux attirer l’attention de ces compagnies et de l’Etat.