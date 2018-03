Baye Ndiaye, membre du staff de Balla Gaye 2 : «Gris Bordeaux sera terrassé en moins de 2mn »

Du temps du Balla Gaye 2 chaud bouillant, ravageant tout sur son passage, le fils de Double Less avait toujours à côté de lui, un gourou porte-bonheur. L’homme de courte taille, foulard couvrant la tête, talismans au cou, était au cœur du dispositif mystique. Lui s’appelle Baye Ndiaye. Le mec portait bonheur à son lutteur qui, par la grâce de son talent, a battu les adversaires les plus dangereux de l’arène d’alors. Même l’invincible Yékini (15 ans de règne) a connu sa première défaite en avril 2015, face à Balla Gaye 2. Devenu roi, après cette brillante victoire, Balla Gaye 2 remporte son combat contre Tapha Tine. Et depuis, plus rien. Simple coïncidence ou signe du destin ? Sans son Baye Ndiaye, Balla Gaye 2 a perdu deux combats de suite, face à Bombardier et Eumeu Sène. Satan avait pris le dessus sur la complicité entre Balla et Baye. Aujourd’hui, les deux amis se sont retrouvés, à un moment où Balla Gaye prépare un combat capital pour la suite de sa carrière.

Gris bordeaux peut donc se faire du souci. Baye Ndiaye qui a toujours porté bonheur à Balla Gaye, de promettre faire plus qu’il ne faisait pour la victoire de son lutteur sur le Fassois. «Tout ce que je peux vous assurer, c’est que Balla est en pleine forme et nous autres avons fait tout ce qu’il faut pour renouer avec les temps de gloire. Balla battra Gris de la plus rapide des manières. En plus, c’est facile de terrasser Gris Bordeaux. C’est un lutteur qui n’est pas équilibré. Ses jambes sont fragiles. Franchement, nous sommes rassurés. Balla est prêt physiquement et mystiquement. Je serai derrière Thierno Guèye, pour assurer le côté mystique et Balla s’assurera de la technique pour terrasser Gris Bordeaux», promet Baye Ndiaye.

Facilitateur des retrouvailles des forces vives de la ville de Guédiawaye autour de Balla Gaye 2, Baye Ndiaye croit avoir engrangé toute la sérénité et le soutien qu’il faut à Balla Gaye 2 pour préparer son combat du 31 mars prochain.

«Balla et moi, nous nous sommes retrouvés. Notre amitié date de longtemps. Balla n’était pas lutteur en son temps. Après, comme dans toutes les relations humaines, nous avons eu un malentendu qui, aujourd’hui est derrière nous. Je suis revenu à ses côtés pour l’accompagner dans ce combat capital. S’il plait à Dieu, le 31 mars, je vais reprendre ma place dans le dispositif mystique de Balla Gaye 2. Il a besoin de nous dans ce combat. On a fait en sorte que toutes les autorités de la ville de Guédiawaye viennent apporter leur aide à Balla Gaye 2. Comme on dit : l’union fait la force. Nous avons pu réunir Aziz Ndiaye, Malick Gakou, Alioune Sall, Bara Guèye… autour de Balla», dit le frère du promoteur Aziz Ndiaye, tout en refusant de revenir sur un passé qui l’avait éloigné de son lutteur d’ami.