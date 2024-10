Bassirou Diomaye Faye va présenter le document de politique nationale de développement, lundi 14 octobre

Le président de la République va présider une cérémonie de présentation et de vulgarisation du document de politique nationale de développement, lundi 14 octobre, au centre international de conférences Abdou-Diouf de Diamniadio (ouest), en présence des membres du gouvernement, annonce le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 2 octobre. Les partenaires techniques et financiers de l’État prendront part à cette rencontre, selon la même source. ‘’Ce document national […] de planification des axes de notre politique économique et sociale va […] refléter les choix stratégiques et opérationnels devant asseoir la transformation systémique du Sénégal’’, affirme le communiqué du Conseil des ministres. Selon ce texte, le chef de l’État a félicité le Premier ministre pour le ‘’pilotage’’ de l’élaboration de ce nouveau référentiel de politique économique et sociale. Bassirou Diomaye Faye ‘’s’est réjoui de la réussite de cet exercice délicat, inclusif et prospectif de refondation endogène de notre modèle de développement fondé sur les principes de patriotisme économique, de progrès social, de responsabilité et de redevabilité’’. ‘’Le président de la République a invité le Premier ministre à prendre sans délai les mesures impératives de redressement pour accélérer le retour rapide à l’orthodoxie budgétaire, financière et comptable, conformément à la Constitution et aux textes législatifs et réglementaires en la matière’’, affirme le communiqué du Conseil des ministres. Le chef de l’État a relevé les ‘’écarts remarquables sur les statistiques des finances publiques’’. La semaine dernière, le Premier ministre, Ousmane Sonko, et d’autres membres du gouvernement ont dénoncé la publication de ‘’données erronées’’ par leurs prédécesseurs, Macky Sall et d’anciens ministres, concernant les comptes publics du pays, la dette et le déficit budgétaire notamment.