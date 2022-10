Basketball: le président de la FSBB annonce le démarrage de la nouvelle saison pour fin décembre

Au terme de la finale de la Coupe du Sénégal hommes remportée par le DUC face à la JA (69 – 67) dimanche dernier au stadium Marius Ndiaye, le président de la Fédération sénégalaise de Basket-Ball (FSBB), Me Babacar Ndiaye a tiré un bilan satisfaisant de la saison écoulée et s’est projeté sur la prochaine (2022-2023), rapporte le journal Stades. «Nous comptons vraiment démarrer la nouvelle saison en fin décembre ou commencer au plus tard le 1er week-end du mois de janvier pour terminer au mois de juillet», a annoncé l’ancien président du Dakar Université Club annonce : Les compétitions élites de la Fédération sénégalaise de Basket-Ball (Championnat et Coupe du Sénégal) ont pris fin dimanche dernier au stadium Marius Ndiaye avec la finale de la 44ème édition de la Coupe du Sénégal gagnée par le DUC devant la JA (69-67). En attendant l’organisation du Tournoi de montée en National 1 masculin et féminin par la fédération (au mois de novembre) et les finales des Coupes de la Ligue et maire par la Ligue de Dakar (au mois de novembre), le président de la Fédération sénégalaise de basket-ball, Me Babacar Ndiaye tire un bilan satisfaisant de la saison.