Basket : Nike quitte le Sénégal, un nouvel équipementier annoncé

Nike n’est plus l’équipementier des sélections sénégalaises de basket. Le géant américain n’a pas renouvelé le contrat qui le liait à la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB). Pour le président de l’instance, Me Babacar Ndiaye, «ce n’est pas un événement nouveau». «Nike, qui équipait trois pays africains, le Sénégal, la Tunisie et l’Angola, a décidé de se retirer définitivement de l’Afrique, et même de certains pays européens et d’Amérique, après les Jeux olympiques Tokyo 2020, révèle-t-il dans un entretien paru ce jeudi dans Vox Populi. Donc tous les contrats avec ces pays n’ont pas été renouvelés.» La FSBB n’a pas tardé à trouver un nouvel équipementier. Un accord de principe a été scellé. «Des modèles de maillots ont été déjà confectionnés et validés par la fédération, souligne Me Babacar Ndiaye. D’ici à la fin de l’année, en principe, tout sera réglé. Et le nom de l’équipementier sera dévoilé.» Le patron du basket sénégalais assure que le contrat avec le nouveau partenaire «sera plus avantageux pour le Sénégal à tous les niveaux».