Bal 2023 : L’ouverture de la saison 3 prévue le 11 mars à Dakar

Après deux saisons réussies, la 3e édition de la Ligue africaine de basket (Bal 2023) sera lancée le 11 mars 2023, à Dakar. L’annonce a été faite par le président Amadou Galo Fall, lors d’une rencontre avec la presse. La finale de cette édition est prévue le 27 mai à Kigali. Comme l’année dernière, les organisateurs de la Bal ont encore choisi Dakar (Sénégal), Le Caire (Égypte) et Kigali (Rwanda) pour la 3e saison de cette compétition qui vise à rendre plus alléchante la discipline dans le continent. Les 12 clubs champions qualifiés pour cette saison seront répartis en deux conférences. La Conférence du Sahara, prévue au Dakar Arena, disputera une phase de groupes de 15 matchs, du 11 au 21 mars, et la Conférence du Nil disputera autant de rencontres au complexe sportif intérieur Hassan Mostafa du Caire, du 26 avril au 6 mai. Les quatre meilleures équipes de chaque conférence se qualifieront pour des éliminatoires des finales de huit matchs à élimination simple au BK Arena de Kigali, du 21 au 27 mai.