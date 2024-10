Ayib Daffé sur les révélations du Pm : "Les accusés et leurs chiens de garde font le mort et rasent les murs. On attend leur défense!"

Après les accusations du Pm Ousmane Sonko, sur le carnage budgétaire et financier de l'ancien régime, aucune des personnes incriminées n'a fait une sortie pour démentir les propos du chef du Gouvernement. Ex député et mandataire du Pastef, Ayib Daffé de constater "qu’une semaine après les révélations incroyables du PM sur le scandale du carnage financier et budgétaire du régime de Macky Sall, les accusés et leurs chiens de garde font le mort et rasent les murs. On attend leur défense", a martelé l'ex Député Ayib Daffé sur les réseaux sociaux. Rappelons que le Premier Ministre Ousmane Sonko, lors d'une conférence de presse tenue à la Primature, il y a une semaine avait nommément cité l'ex Président de la République, Macky Sall, son ancien Pm, Amadou Ba, les ancien Ministre des Finances Moustapha Ba et Abdoulaye Daouda Diallo, comme étant les responsables de falsification de chiffres auprès des partenaires et qui a valu un taux d'endettement de près de 83,7% de F CFA à l’État du Sénégal.