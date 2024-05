Ayib Daffé sur les nominations : « Nous sommes dans la concrétisation du PROJET et non dans le partage du gâteau.»

Ayib Daffé, député et SG par intérim du parti Pastef, était l’invité de l’émission point de vue ce Dimanche sur la télévision nationale RTS. Interpellé à propos des nominations à certains postes par le nouveau gouvernement laissant en rade des alliés, Ayib Daffé s’est voulu clair : « Nous sommes dans la concrétisation du Projet et non dans le partage du gâteau », a signalé le secrétaire général du Pastef. Selon Ayib Daffé, il n’a jamais été question de partager les responsabilités avec les alliés. « Dans le cadre de la coalition Diomaye, la charte que les alliés ont signée est un engagement inconditionnel. Il n’y avait pas d’engagement où on dit que tel poste occupera tel poste ou on donnera tel parti ou mouvement. On n’est pas dans un partage du gâteau », a -t-il fait savoir en indiquant que « c’est le président de la République et son Premier ministre qui juge de l’opportunité, de la cadence et du rythme des nominations et je pense qu’il y a encore beaucoup de postes à pourvoir et ce qui devront être responsabilisés seront responsabilisés. Il n’y a pas de conditionnalité dans la formation de cette coalition quand nous signons la charte il n’était pas question de se partager le pouvoir, en tout cas il y a un projet à soutenir et tout le monde a soutenu ça. » a déclaré Ayib Daffé.