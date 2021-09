Au moins 41 morts dans la région de New York après les pluies de l'ouragan Ida

Au moins 41 personnes sont mortes à New York et ses alentours frappés par des pluies torrentielles et des inondations historiques et soudaines dans la nuit de mercredi à jeudi, selon un nouveau bilan établi jeudi après-midi. La ville de New York et sa toute proche banlieue déplore quinze morts et trois personnes sont décédées près de Philadelphie, selon la police et les autorités locales.

Dans l'Etat voisin du New Jersey, le gouverneur Phil Murphy a annoncé "attristé" à la presse qu'"au moins 23 résidents du New Jersey avaient perdu la vie" dans cette tempête Ida. Les personnes décédées, probablement noyées, étaient âgées de 2 à 86 ans et les pompiers ont porté secours à des centaines de résidents.

Des rues, avenues, voies rapides ont été soudainement transformées en torrents, tant dans les quartiers de Brooklyn et de Queens que dans le comté de Westchester, au nord de la ville. Dans ce comté huppé de bord de mer, des dizaines de véhicules étaient encore immergés au petit matin et des maisons avec sous-sols aménagés sont dévastées par les eaux boueuses, montant parfois jusqu'à 60 centimètres.

Etat d'urgence

Le gigantesque réseau de métro de New York était à l'arrêt jeudi matin, après l'inondation de nombreuses stations. Le NWS, service météo américain, a enregistré un record absolu de 80 millimètres de pluie en une heure à Central Park.