Assemblée nationale : Pape Djibril Fall va prendre position

Pape Diop (Bokk Gis Gis) a choisi de rejoindre les 82 députés de Benno Bokk Yakaar. Ce qui a permis à la coalition présidentielle d’obtenir la majorité absolue à l’Assemblée nationale.



Après l’annonce de la décision de l’ancien président de l’Hémicycle et maire de Dakar, les regards se sont tournés vers Thierno Alassane Sall (AAR Sénégal) et Pape Djibril Fall (Les Serviteurs). Ce sont les deux autres élus des législatives du 31 juillet qui n’appartiennent à aucune des trois grandes coalitions vainqueurs (Benno, Yewwi et Wallu). D’aucuns se demandaient à quel niveau ils allaient se positionner sur l’échiquier. Pape Djibril Fall va sûrement donner sa position dans quelques heures. D’après Les Echos, la plus jeune tête de liste des Législatives tient une conférence de presse ce mercredi à partir de 15 heures à Fun City.



Depuis son élection, le journaliste de profession avait gardé le silence sur la voie qu’il compte suivre à l’Assemblée nationale. Dans une de ses précédentes éditions, Les Echos rapportait que Pape Djibril Fall aurait pris la décision de rester dans l’opposition, mais en position de «non aligné».



C’est-à-dire qu’il ne rejoindra ni Yewwi ni Wallu ou Yewwi-Wallu, au cas où l’inter-coalition se retrouve dans le même groupe.