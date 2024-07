Assemblée nationale : Guy Marius Sagna conteste l’appui de la Corée dans le cadre du projet de rénovation

En fin juin, l'Assemblée nationale du Sénégal a annoncé la fin des travaux du projet de rénovation de l’hémicycle qui avait débuté en mai. La rénovation appuyée par l’Agence coréenne de coopération internationale (Koica), entre dans le cadre du projet de modernisation des moyens de communication de l'Assemblée nationale. Un appui qui n’enchante pas Guy Marius Sagna. Dans une note exploitée par Seneweb ce 2 juillet, le député de la 14e législature dénonce l'inscription « Republic of Korea. Koica » sur les micros qui « a été imposée, tolérée le premier jour de l'utilisation de l'hémicycle réhabilité, parce que ces micros ont été offerts par la Corée ». Pour M. Sagna, « c'est une honte qu'une Assemblée nationale accepte ce genre de don et qu'en même temps qu'elle refuse depuis septembre 2022 de rendre compte aux 165 députés de la gestion de ses budgets ». L’activiste estime en ce sens que « cette Assemblée est tout sauf nationale » d’autant plus « qu’elle ne s'intéresse pas à la présence militaire française au Sénégal, ni au franc CFA, ni à rien ayant un rapport avec la souveraineté ».