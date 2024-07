Assemblée nationale : Guy Marius Sagna accuse BBY de "graves antidémocratismes" dans la gestion

La passe d'armes se poursuit. Après la réponse de l'Assemblée nationale au Premier ministre Ousmane Sonko, dénonçant des propos discourtois, c'est Guy Marius Sagna qui apporte la réplique. Selon le parlementaire, il est inconcevable que les propos de Sonko provoquent une réunion d'urgence à l'Assemblée nationale, alors que ses propositions pour le peuple sénégalais ne sont même pas inscrites dans l'ordre du jour. Il accuse ainsi la majorité, BBY, d'une gestion antidémocratique à l'Assemblée. Voici l'intégralité de son texte. "Le 29 juin 2024, le bureau de l'Assemblée nationale suite à la réponse du Premier ministre Ousmane Sonko à mon invitation à ne pas venir se présenter devant une Assemblée nationale au règlement intérieur frauduleux dénonce: "(...) les propos discourtois, les injonctions inacceptables, ainsi que les manquements de forme et de fond contenus dans ledit message, en violation des règles de fonctionnement des Institutions, de la séparation des pouvoirs et de l’élégance républicaine." Le jeudi 23 mai 2024 s'est tenue la réunion du bureau de l'Assemblée nationale. Lors de la réunion, les députés de Yewwi Askan Wi ont interpellé le président de l'Assemblée nationale sur six (6) propositions de résolution de mise sur pied de commission d'enquête parlementaire que j'avais déposées. Le président de l'Assemblée nationale a répondu "ce n’est pas dans l'ordre du jour". Au total, ce sont au moins 20 propositions que j'ai déposées entre le 04 novembre 2022 et le 17 mai 2024 qui n'ont jamais été mises à l'ordre du jour. Au peuple sénégalais j'informe à nouveau pour la énième fois des graves antidémocratismes de la gestion de l'Assemblée nationale par le groupe BBY qui n'ont pas commencé avec la déclaration de politique générale du Premier ministre. Des propos du Premier ministre jugés discourtois et inélégants provoquent une réunion d'urgence du bureau de l'Assemblée nationale, mais pas la situation des populations de la Falémé, des ASP, des travailleurs du FERA courant derrière 11 mois d'arriérés de salaire, la santé des bébés au Sénégal, les veuves et orphelins des 93 Jambars morts au Golfe, la situation des paysans, la qualité de l'eau bue par les Sénégalais des zones urbaines... Il y a une crise. C'est la crise de la démocratie représentative au Sénégal, crise de la démocratie de l'Assemblée nationale du Sénégal. Une autre assemblée nationale est nécessaire. Une Assemblée réellement nationale, démocratique et populaire. Voici la liste des 20 propositions que j'ai déposées entre le 04 novembre 2022 et le 17 mai 2024 et qui n'ont jamais été inscrites à l'ordre du jour par le président de l'Assemblée nationale et la majorité BBY. 1-Le 17 mai 2024 dépôt d'une proposition de résolution de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire sur la situation de la Falémé 2-Le 6 mai 2024 dépôt d'une proposition de résolution de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire sur le "scandale du sucre ajouté" dans les produits Nido et Cérélac de Nestlé 3-Le 7 mai 2024 dépôt d'une proposition de résolution de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire sur la situation des travailleurs du FERA 4-Le 7 mai 2024 dépôt d'une proposition de résolution de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire sur la situation de l'hôtel King Fahd Palace 5-Le 7 mai 2024 dépôt d'une proposition de résolution de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire sur la situation du programme XËYU NDAW NI 6-Le 30 avril 2024 dépôt d'une proposition de résolution de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire sur le matériel agricole, les semences et l'engrais subventionnés 7-19 février 2024 dépôt d'une proposition de résolution de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire sur la gestion du budget de l'Assemblée nationale du Sénégal 8- en décembre 2023, proposition de résolution de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire sur les nombreux chantiers inachevés et très en retard du ministère de l'Enseignement supérieur (amphithéâtres, pavillons des Universités, ISEP, ENO...) 9- En décembre 2023, proposition de résolution de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire sur les arriérés fréquents et nombreux de salaires des travailleurs du fonds d'entretien routier autonome (FERA) 10- en décembre 2023, proposition de résolution de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire sur les nombreux et importants retards et arriérés de salaires, de primes, d'heures supplémentaires des Agents à la sécurité de proximité (ASP), des policiers, de chefs de division de l'agence de la sécurité de proximité... 11- en décembre 2023, proposition de résolution de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire sur le contrat d'entente directe pour les travaux de relèvement des plateaux techniques des services d'imagerie médicale des hôpitaux, de construction et équipement de l'hôpital de Bakel et du centre de diagnostic et d'imagerie médicale (Cdim) au centre hospitalier régional de Fatick et de fourniture de matériel roulant (ambulances médicalisées) entre le ministère de la Santé et de l'Action sociale (MSAS) et la société Afrique conception distribution (ACD) de 71.315.140.944 FCFA 12- en décembre 2023, proposition de résolution de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire sur une affaire relative à des permis d'autorisation ou permis d'exploitation de mines de diamants impliquant le Président de la République Monsieur Macky Sall 13- en décembre 2023, proposition de résolution de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire sur le matériel agricole, les semences certifiées et l'engrais subventionné 14- en décembre 2023, proposition de résolution de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire sur l'argent des 93 Jambars morts en 1991 et ayant participé à la guerre du Golfe 15- en décembre 2023, proposition de résolution de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire sur le "cadeau fiscal" de 136 milliards que le gouvernement du Sénégal a offert en 2022 à la Sabadola Gold Operation (SGO) filiale du groupe Endeavour Mining Corporation 16- en août 2023, dépôt avec mon collègue député Alioune Sall d'une proposition de résolution de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire après le chavirement d'une pirogue à Ouakam entraînant la mort de 18 personnes 17- dépôt en août 2023 avec mon collègue député Alioune Sall d'une proposition de résolution de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur le bilan et le fonctionnement de la CREI 18- le 27 mars 2023, j'ai déposé une proposition de mission d'information pour aller en Tunisie afin d'apprécier la situation de nos compatriotes sénégalais, des citoyens de la CEDEAO, des ressortissants africains et des migrants 19-le 7 mars 2023 dépôt d'une proposition de loi pour la modification des articles L29, L30 et L57 du code électoral. 20- le 4 novembre 2022 dépôt d'une proposition d'une mission d'information à la Sen'Eau visant à apprécier la qualité de l'eau distribuée, des services aux usagers et de la situation du personnel. Excellente semaine ! Guy Marius Sagna"