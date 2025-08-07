Assane Diouf libre après huit mois de prison

Ce jeudi 7 août 2025, le tribunal correctionnel de Dakar a rendu son verdict dans l’affaire Assane Diouf. Selon des informations de "Seneweb", l’activiste a été relaxé du chef d’accusation d’offense à une personne exerçant tout ou partie des prérogatives du président de la République. En revanche, il a été reconnu coupable de diffusion de fausses nouvelles et de discours contraires aux bonnes mœurs. Il a été condamné à une peine de quatre mois de prison ferme, une durée déjà purgée.

Selon Me Aboubacry Barro, l’un de ses avocats, cette décision est satisfaisante. Assane Diouf pourra ainsi retrouver sa famille, après plus de huit mois de détention, .

Lors de l’audience du 16 juillet 2025, le procureur de la République avait requis une peine de deux ans de prison, dont six mois ferme.