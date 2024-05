Arrêt des travaux sur le littoral: Alioune Tine encense le régime "Diomaye et Sonko, foncez!!

Le fondateur d’Afrika- Jom Center Alioune Tine s’est réjoui de l’initiative du Premier Ministre Ousmane Sonko. Ce dernier, dans un arrêté, rendu public hier, a annoncé la création d’une commission ad hoc chargée du contrôle et de la vérification de tous titres et occupations du domaine maritime Public dans la région de Dakar. Le droit de l’hommiste Alioune Tine a donné son avis, dans un poste sur X. « Les bonnes décisions concernant la rationalisation de l'occupation sauvage et anarchique du littoral sont les meilleures décisions du siècle pour restaurer la nature et l'environnement de ces sites exceptionnelles qui pendant des siècles ont fait l'identité de Dakar », soutien-il. Poursuivant, « Les générations futures ont aussi le droit de voir la mer, d'avoir le sentiment de bien-être en se promenant sur une corniche débarrassée d'immeubles en béton armé. Diomaye et Sonko, foncez, en assainissant le littoral vous laisserez votre nom dans l'histoire de ce pays », plaide-t-il.