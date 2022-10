Année académique 2022 :2023 : Les élèves reprennent le chemin des classes ce jeudi

Le président de la République Macky Sall a signé le décret sur l’organisation de l’année scolaire 2022-2023. La date de la rentrée des classes pour les potaches c’est le 6 octobre 2022. Le décret portant organisation de l’année scolaire 2022-2023 signé par le président de la République, informe que la rentrée des classes est prévue au lundi 3 octobre 2022 pour les enseignants et le jeudi 6 octobre pour les élèves. Le concept « Oubi Tey Diang Tey » risque de ne pas se concrétiser car plusieurs établissements scolaires du pays sont occupés par les sinistrés des inondations de cette année. De surcroit, d’autres sont sous les eaux et certains ne sont pas encore désherbées afin que les élèves puissent y circuler librement. Si en Conseil des ministres, le Chef de l’Etat invite le gouvernement à trouver de larges consensus pour une année scolaire 2022 /2023 apaisée et qui puisse démarrer sous de bons auspices ;il reste que les syndicalistes estiment de leur côté qu’il reste beaucoup à faire par les autorités en ce qui concerne l’application des accords déjà signés.