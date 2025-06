Angleterre - Sénégal : La composition probable des Lions

Ce mardi, à 18h45, les Lions du Sénégal affrontent les Three Lions de l'Angleterre pour un choc en amical. Après la cuisante défaite 3-0 en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, le Sénégal va tenter, cette fois-ci, de se montrer à la hauteur de son adversaire.

Pour cette rencontre, Pape Thiaw devrait aligner toutes les forces vives à sa disposition. Dans les buts, Edouard Mendy, sur le banc au profit de Yehvann Diouf face à l'Irlande, va faire son retour. En défense, la charnière titulaire composée de Kalidou Koulibaly et de Moussa Niakhaté, devrait aussi être titularisée avec Krépin Diatta à droite et El Hadji Malick Diouf à gauche. Cinq changements sont donc attendus en défense.

Au milieu et en attaque, autant de changements sont également attendus. Dans l'entrejeu, Idrissa Gana Guèye, Pape Guèye et Lamine Camara devraient démarrer la rencontre. En attaque, Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr et Nicolas Jackson sont en ballotage favorable pour être titularisés.

Par rapport au match nul 1-1 face à l'Irlande, 10 changements sont attendus ce soir pour faire face à l'Angleterre.

Composition probable du Sénégal face à l'Angleterre :