Aminata Touré : "Nous attendons de beaux résultats de cette concertation"

L'ancienne Première ministre Aminata Touré a répondu présente à l'appel au dialogue autour de la justice et est optimiste quant aux résultats attendus. Un optimisme dû surtout à la diversité des participants comme d'anciens détenus. Des personnes qui, selon Mme Touré, sont à même de parler des conditions de détention dans les prisons. "C'est extrêmement important et nous attendons de beaux résultats de cette concertation", a déclaré l'ancienne garde des Sceaux. Par ailleurs, rappelant la situation d'ancien détenu politique du président Bassirou Diomaye Faye, Aminata Touré estime que "la justice n'est pas là pour régler des comptes" et que le chef de l'État ne saurait "faire subir aux autres ce qu'il a lui-même subi". Pour Mimi Touré, "l'une des raisons pour lesquelles le président a été élu, c'est justement de mettre fin à un système judiciaire qui est considéré par les Sénégalais comme étant sous influence du pouvoir Exécutif". Autre question prioritaire, d'après l'ancienne ministre de la Justice, la carrière des magistrats qui, selon elle, ne devrait plus dépendre des autorités politiques élues. Aminata Touré dit s'attendre aussi à une réforme en profondeur du Haut conseil de la magistrature.