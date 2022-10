Ambassade de France :Le rassemblement de «Yonnu Askan Wi» interdit

Le préfet de Dakar a interdit le rassemblement de «Yonnu Askan Wi» qui était prévu demain de 10h à 14h devant les locaux de l’Ambassade de la France au Sénégal. Les motifs évoqués dans le communiqué, signé par le préfet, sont des risques de troubles à l’ordre public et une entrave à la libre circulation des personnes et des biens. Pour rappel, Yonnu Askan Wi et Frapp ont prévu demain une manifestation pour protester contre ce qu’ils appellent « une mafia des visas ».