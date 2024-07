Alioune Tine : « Les partis au pouvoir comme ceux de l’opposition doivent exclure de leur rang les insulteurs »

Dans un tweet, Alioune Tine, fondateur d’Afrikajom Center, appelle les partis au pouvoir comme ceux de l’opposition à exclure les insulteurs de leurs rangs. Alioune Tine souligne que le Sénégal a traversé des moments de folie et de décivilisation démocratique, aggravés par un processus électoral chaotique. Tine insiste sur la nécessité de tourner la page et de rétablir des valeurs solides dans la politique nationale. « Voilà quelqu’un qui a fait un appel au meurtre d’un leader politique, de l’opposition, appel assumé, c’était un défi lancé à la justice, la vidéo existe. Le procureur de la République de l’époque a fermé les yeux et les oreilles. Alors qu’il s’acharnait contre un innocent comme Alioune Sané de Yen a Marre », dénonce Alioune Tine. « Aujourd’hui on arrête Ahmed Suzanne Camara, pour un délit aussi désuet et obsolète et contestable qu’offense au Chef de l’état. La justice a besoin de raison et de cohérence. Ce qui cruellement manque ici », déclare M. Tine. Pour Alioune Tine, il faut définitivement mettre un terme à la justice partisane qu’illustre de façon éclatante le cas Ahmed Suzanne Camara. Selon lui, les partis au pouvoir comme ceux de l’opposition doivent exclure de leur rang les insulteurs. « Nous avons vécu des moments de folie et de décivilisation démocratique avec un processus électoral chaotique. Il faut tourner la page maintenant et remettre des valeurs dans la politique », ajoute-t-il.